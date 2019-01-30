Эпидемия кори в Украине: в Минздраве приняли важное решение

Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори в Украине.

Об этом заявила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства, сообщает "Укринформ".

"Мы не будем объявлять эпидемию (кори - "Апостроф")", - сказала она.

Как сообщалось, Супрун 23 января заявляла, что Минздрав до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии, которая рассмотрит вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

И.о. министра отмечала, что в случае объявления эпидемии министерство больше полномочий по закупке большего количества вакцин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети указали на серьезную угрозу эпидемии кори.