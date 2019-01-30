Оккупанты отчитались перед Москвой о грядущей катастрофе с мостом в Крым: опубликован документ

Властям Москвы (Россия) пришел документ, в котором говорится о грядущей катастрофе на автодороге, ведущей к Крымскому мосту.

Об этом сообщает ресурс InformNapalm.

Документ и фотоотчет получил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационных властей Крыма. В нем идет речь о том, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, которая ведет к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", - пишут в документе.

Как сообщал "Апостроф", в Украине заявили, что Керченский мост не следует отбирать у России сразу после деокупации аннексированного полуострова Крым.