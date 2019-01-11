В Украине сделали неожиданное заявление по судьбе Керченского моста после деоккупации Крыма

В Украине заявили, что Керченский мост не следует отбирать у России сразу после деокупации аннексированного полуострова Крым.

Об этом сообщает "Обозверватель", ссылаясь на слова эксперта государственного управления в сфере градостроительства Виктора Глеба.

Он подчеркнул, что если Украина сразу после деокупации Крыма отберет Керченский мост, то уподобится оккупантам.

"Крым - наш, но мост-то нет. Когда мы захватим, победим, поднимем украинский флаг над Кремлем - вот тогда все будет наше", - заявил Глеба.

Он пояснил, что в случае деоккупации полуострова, с юридической точки зрения Украина может рассчитывать только на часть Крымского моста. Речь идет о пролете между Керчью и Тузлой.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму показали фото с пустующим Керченским мостом. Тем временем эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко рассказал, что аннексированный Россией Крым не будет иметь светлого будущего, а превратиться окончательно в "серую зону" с военными базами, непризнанную территорию без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики и так далее. Также сказали и о Керченском мосте, что у него нет будущего, поскольку он возведен на тектоническом разломе.