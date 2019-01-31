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Альтернатива спортзалу: Супрун дала приятный "рецепт" улучшения здоровья

четверг, 31 января 2019, 23:47

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем полезны пешие прогулки.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Старайтесь проводить как можно больше времени в движении, ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие. При ходьбе мы не только перемещаемся в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье", - отметила Супрун.

Также она подчеркнула, почему ходить пешком полезно:

  • это хорошая тренировка для сердца и сосудов;
  • улучшает аэробные возможности — то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород;
  • влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;
  • уменьшает стресс и тревожность;
  • помогает поддерживать здоровый вес.

"Это полезная двигательная активность, в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь - не требуются специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться". Для того, чтобы получать пользу для здоровья - достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 километров в час", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она рекомендовала пешие прогулке в случае, если нет времени посещать спортзал или заниматься спортом.

Как сообщал "Апостроф", Супрун рассказала, что дефицита йода в организме может привести к раку и депрессии.

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