Альтернатива спортзалу: Супрун дала приятный "рецепт" улучшения здоровья

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем полезны пешие прогулки.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Старайтесь проводить как можно больше времени в движении, ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие. При ходьбе мы не только перемещаемся в определенную локацию, но и улучшаем наше здоровье", - отметила Супрун.

Также она подчеркнула, почему ходить пешком полезно:

это хорошая тренировка для сердца и сосудов;

улучшает аэробные возможности — то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород;

улучшает аэробные возможности — то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород; влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;

уменьшает стресс и тревожность;

помогает поддерживать здоровый вес.

"Это полезная двигательная активность, в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь - не требуются специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться". Для того, чтобы получать пользу для здоровья - достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 километров в час", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она рекомендовала пешие прогулке в случае, если нет времени посещать спортзал или заниматься спортом.

Как сообщал "Апостроф", Супрун рассказала, что дефицита йода в организме может привести к раку и депрессии.