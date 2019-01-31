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Кладбище военной техники: волонтеры показали свежие фото позиции ВСУ под Донецком

четверг, 31 января 2019, 11:07

В сети опубликовали фото "кладбища" военной техники около оккупированного Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба организации "Вернись живым".

В самых "горячих" точках Донбасса, где велись жестокие бои, осталась военная техника. Она уже не пригодная для использование, в нее попали снаряды, техника была под обстрелами.

Волонтеры рассказали, как сейчас выглядит дорога, которая соединяет Авдеевку и шахту "Бутовка". Там уже 5 лет не ездят гражданские машины. Справа разрушенный Донецкий аэропорт, впереди - разбитый снарядами асфальт и погнутое железа, которое ранее было забором на обочине автотрассы.

"О том, что когда-то это было шахтой, напоминают лишь горы ржавого железа, изрешеченный вражескими осколками вентиляционный ствол и разбита шахтерская каска, которая лежит под ногами. Реалии "Бутовки" - разбиты несколько лет назад машины, мина ОЗМ, которую обходят стороной, пока ее не обезвредил сапер, и стойкий запах от буржуек, военные разместили среди полуразрушенных стен. И нет уцелевших деревьев - все ветви секущиеся осколками", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту.

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