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Под Луцком нашли мертвыми мать с маленьким ребенком: что случилось

четверг, 31 января 2019, 15:47

30 января в Волынской области в собственном доме были обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка, предварительно отравились угарным газом.

Об этом сообщает сообщает полиция Волынской области.

Тела своей 36-летней невестки и полуторагодовалого внука обнаружила местная жительница.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Нововолинского отделение полиции. При осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено. Среди версий о причинах смерти следствие рассматривает, в частности, отравления угарным газом.

С целью окончательного установления времени и причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в Новокодакском районе Днепра трое детей отравились угарным газом из-за неисправного твердотопливного котла.

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