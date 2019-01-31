​Под Полтавой сосулька чуть не убила подростка: фото

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четверг, 31 января 2019, 09:33

В среду, 30 января, в Кременчуге в тяжелом состоянии госпитализировали местного жителя из-за падения сосульки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Инцидент произошел по проспекту Свободы, 124, где на 16-летнего парня упала с крыши дома сосулька. В результате произошедшего, пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой головы.

В полицию обратились около 14:40 местные медики, которые выехали по вызову на место происшествия.

"Предварительный диагноз по информации медиков - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", синоптики сообщают о резком потеплении в Украине и предупреждают об опасностях: сосульках, оползнях льда и снега с крыш и скользких лужах.

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