​Под Полтавой сосулька чуть не убила подростка: фото

В среду, 30 января, в Кременчуге в тяжелом состоянии госпитализировали местного жителя из-за падения сосульки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Инцидент произошел по проспекту Свободы, 124, где на 16-летнего парня упала с крыши дома сосулька. В результате произошедшего, пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой головы.

В полицию обратились около 14:40 местные медики, которые выехали по вызову на место происшествия.

"Предварительный диагноз по информации медиков - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", синоптики сообщают о резком потеплении в Украине и предупреждают об опасностях: сосульках, оползнях льда и снега с крыш и скользких лужах.