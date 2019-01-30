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Первые репетиции весны: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

среда, 30 января 2019, 06:34

В среду, 30 января, в Украине будет преимущественно плюсовая температура, в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украину пришли оттепель и туманный морок на замену морозам и снегопадам.

В южных регионах температура воздуха будет составлять +4+9 градусов, в Крыму до +14. На Западе Украины будет прохладнее: ночью -1-3 градуса, днем от -2 до +2. В среднем по стране температура составит +1+5 градусов.

Дожди с мокрым снегом пройдут в большинстве областей Украины, только на юго-востоке будет сравнительно сухо.

"Оттепель будет способствовать таянию снега - сосульки, ледяные лужи, снежная каша, грохот оползней льда и снега с крыш домов! Осторожно", – предупреждает синоптик.

В Киеве среда будет теплой, +2 +4 градуса. В столице завтра также будет идти дождь и мокрый снег.

Напомним, подробнее о погоде на конец января и начало февраля читайте в материале "Апострофа": Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю.

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