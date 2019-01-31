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Украинский министр высказалась за легализацию медицинской марихуаны

четверг, 31 января 2019, 19:52

В среду, 30 января, в Верховной Раде зарегистрировали петицию с требованием легализовать медицинский каннабис.

Об этом сообщает Громадське.

"Использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - уточнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что темой применения наркотических веществ в медицинских целях часто манипулируют. Однако, по ее словам, доказано, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Супрун добавила, что легализация медицинской марихуаны помогла бы как минимум двум миллионам украинцев.

"Применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств ... Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь", - отметила Супрун.

Она также объяснила, что медицинский каннабис применяют при таких заболеваниях как болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, а также эпилепсия.

Как сообщал "Апостроф", ранее Супрун рассказала украинцам о важном нюансе при вызове "скорой помощи".

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