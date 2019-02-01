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Какие они мне братья? В сети показали россиянина, воюющего за Украину на Донбассе

пятница, 01 февраля 2019, 05:38

В сети опубликовали историю бойца из России по прозвищу "Паштет", который на Донбассе защищает Украину от "русского мира".

Историю про бойца обнародовали на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"На своем родном языке "Паштет" не общается из принципиальных соображений. Родом парень из Тулы РФ, из той самой, откуда едут в Украину, чтобы защищать "русский мир", - говорится в сообщении.

Боец говорит, что украинцы часто страдают из-за своей "гипертолерантности" к нацменьшинствам.

"Путинский популизм на тему пренебрежительного отношения украинцев к языку, обычаям и правам "русских" в Украине "оскорбленные" и обманутые россияне принимают за "чистую монету", которую им бросает через свои СМИ российский "царь", - отмечает военный.

Он говорит, что из-за своей любви к Украине больше не общается с родственниками, которые осуждают его за то, что воюет против своих братьев-россиян.

"Какие они мне братья, если воюют против меня на украинской земле, вот если бы мы убивали русских в Тульской области, тогда бы вы могли и обижаться, и осуждать, а также проклинать нас. Они со мной не хотят общаться, но мне так важно, что даже неудобно", - смеется военный.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли видео с наемником Путина на Донбассе.

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