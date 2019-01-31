По матери украинец: в сети высмеяли видео с наемником Путина на Донбассе

Боевики выдали новый перл, рассмешив украинцев недальновидностью наемников Путина, воюющих на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Twitterблогер под ником Necro Mancer.

"Доброволец с России. Приехал сюда отстаивать независимость Донбасса. Я верю в интеграцию России с Донбассом. У нас один язык, одна культура, одни люди. Что еще? По матери я украинец, по отцу – белорус", - говорит на кадрах наемник (орфография сохранена, - прим. ред.).

В сети тут же высмеяли ролик.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР рассмешили сеть новым фейком об Украине, заявив, будто с января украинцев будут отправлять в тюрьму за интим без расписки. А в России заявили о "наступлении ВСУ" на Донбассе и у границ с оккупированным Крымом. Ранее боевики так называемой ДНР забили тревогу из-за якобы запланированного наступления Вооруженных сил Украины.