По матери украинец: в сети высмеяли видео с наемником Путина на Донбассе

Боевики выдали новый перл, рассмешив украинцев недальновидностью наемников Путина, воюющих на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовал в Twitterблогер под ником Necro Mancer.
"Доброволец с России. Приехал сюда отстаивать независимость Донбасса. Я верю в интеграцию России с Донбассом. У нас один язык, одна культура, одни люди. Что еще? По матери я украинец, по отцу – белорус", - говорит на кадрах наемник (орфография сохранена, - прим. ред.).
Член из РФ: я приехал отстаивать независимость Донбасса, то есть, его присоединение к России https://t.co/lPkHIFinqV #1ак #роа #понаехали pic.twitter.com/kGsHNYxm5G— Necro Mancer (@666_mancer) 31 января 2019 г.
В сети тут же высмеяли ролик.
Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР рассмешили сеть новым фейком об Украине, заявив, будто с января украинцев будут отправлять в тюрьму за интим без расписки. А в России заявили о "наступлении ВСУ" на Донбассе и у границ с оккупированным Крымом. Ранее боевики так называемой ДНР забили тревогу из-за якобы запланированного наступления Вооруженных сил Украины.