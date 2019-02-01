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Народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта

пятница, 01 февраля 2019, 12:54

В первую неделю марта в Украине ожидается морозная погода.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Первые 10 дней марта температура будет держаться от 7 до 12 градусов мороза, а в северных областях Украины - до 14 градусов ниже нуля", - отметил он.

Подробнее о погоде в феврале, читайте в материале "Апострофа": Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале.

Помимо этого, ранее Горбань рассказал о прогнозе погоды в Украине на следующие три года. В частности, по его мнению, 2019 будет сырой и холодный. Еще менее урожайный, чем ожидается в 2018 году. Планета Меркурий руководит следующим годом. Он любит частые колебания температур. В весну вносит зиму. Морозы могут продолжаться до 25 марта.

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