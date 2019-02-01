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Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Народный синоптик рассказал о погоде в феврале

Артур Гор пятница, 1 февраля 2019, 08:02
Народный синоптик рассказал о погоде в феврале Фото: EPA

Наступает последний месяц календарной зимы, по прошествии которого украинцы смогут наконец-то сменить теплые пуховики на демисезонные куртки, небо начнет проясняться, дороги высыхать. Впрочем, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, скорого тепла ожидать не стоит, и календарная зима не будет спешить уступать место весенним температурам. Какой будет погода в феврале, узнавал "Апостроф".

Согласно расчетам народного синоптика, февраль будет соответствовать общим тенденциям зимы 2018-2019. А это значит, что украинцев вновь ждут температурные "качели" широкого диапазона.

"С 1 по 4 февраля дневные температуры составят +1 - +2 градуса, а ночные - около 1-2 градусов мороза", - говорит "Апострофу" Леонид Горбань.

После 5 февраля народный синоптик прогнозирует резкое похолодание.

"5-6 февраля температура воздуха упадет до 14-15 градусов мороза, а с 6 по 12 февраля похолодает еще сильнее: столбик термометра опустится до 15-20 градусов мороза. По северным областям мороз может подойти к отметке 30 градусов", - заверил синоптик.

Прогноз погоды на пятницу, 1 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на субботу, 2 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на вторник, 5 февраля 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Впрочем, народный синоптик поспешил успокоить украинцев: лютые морозы в феврале продержатся не долго.

"К 17-18 февраля ожидается резкое ослабление морозов. Температура воздуха ночью будет доходить до 2-3 градусов мороза, а днем ожидается около нуля. Такая погода будет до 22 февраля", - пояснил синоптик.

Однако в последнюю неделю зимы морозы вновь вернутся в Украину.

"Но это легкие морозы: 7-8 градусов. Последние дни февраля вновь будет плюсовая температура, которая продержится 2-3 дня, а уже с 27 февраля - очередное резкое понижение температуры, которое переходит на март. Первые 10 дней марта температура будет держаться от 7 до 12 градусов мороза, а в северных областях Украины - до 14 градусов ниже нуля", - отметил Горбань.

Кроме того, народный синоптик дал прогноз по осадкам в феврале.

"Осадки ожидаются 2 и 3 февраля, потом 8 и 9, с 16 по 18, и концовка февраля, 27 и 28 числа, будет дождливой и снежной", - резюмировал Горбань.

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