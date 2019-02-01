Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

В выходные, 2 и 3 февраля, в Украине сохранится теплая погода, осадков на большей части территории страны не предвидится.

Об этом сообщает инфрмагенство УНИАН.

В Киеве в субботу, 2 февраля, без осадков, температура воздуха ночью 0 градусов, днем +2. В воскресенье, 3 февраля, пройдет дождь, температура - +2...+4 градуса за Цельсием.

Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +2, днем +6. В воскресенье пасмурно, +2…+6 градусов.

В Луцке в субботу ночью +1, днем +4 градуса, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1, днем +5, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0...+3. В воскресенье до +6, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +6 градусов, днем +8. В воскресенье +6...+11.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2 ниже нуля, днем +1. В воскресенье -1...+2 градусов, пасмурно.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1, днем +3 градуса. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1...+5.

В Симферополе завтра без осадков, +5...+11. В воскресенье +7...+15, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0 градусов, днем +3. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1, днем +3. В воскресенье температура до +4, без осадков.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -2, днем +2. В воскресенье -3...+1, без осадков.

Как сообщал "Апостроф", погода в феврале готовит украинцам температурные "качели": после потепления первое резкое похолодание начнется 5 числа.