В сети наглядно показали хитрость Google с картой "российского" Крыма

В сети уличили Google в переменчивости в вопросе принадлежности украинского Крыма.

Об этом нюансе наглядно рассказал в Facebook известный журналист Айдер Муждабаев.

"Например, GOOGLE. Эти виртуальные проститутки с вполне реальным баблом показывают россиянам Крым русским, а на Западе делают вид, что они как бы честные. Но все же все понимают. Ничего личного, только бизнес. И так — по кругу", - пишет он.

Кроме этого, журналист показал два варианта Google-карт, а одной из которых Крым указан территорией России (при заходе кораблей на территорию РФ) и украинским (в случае захода судов на территорию США).

В сети стали обсуждать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", представитель Google сделал скандальное заявление о "российском" Крыме.