Худой и бледный: появилось свежее фото Кольченко из тюрьмы в России

Адвокат украинского политзаключенного Александра Кольченко рассказал о его состоянии.

Об этом Татьян Щур рассказала в Facebook.

Не понравился он мне что-то. Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряжённый. Улыбаться перестал, - сказала она.

Щур напоминает, что 25 декабря 2018 года, адвокат и Кольченко уже встречались.

"Тогда тоже все было нормально, никаких изменений со времени предыдущей встречи: посещает спортивный зал, библиотеку, получает диетпитание в виде ложки творога, кусочка масла и яйца пару раз в неделю", - указывает она.

Адвокат добавила, что Кольченко не получает книги, которые высылают ему друзья, потому что администрация колонии, ничего не объясняя отсылает их обратно.

Как сообщал "Апостроф", ранее Евросуд принял важное решение по делам украинских узников Кремля.