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Как в Грузии воспитывают оккупантов из России: в сети показали фото

суббота, 02 февраля 2019, 05:37

В сети показали, как в Грузии "доносят" правду российским туристам о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом сообщает пользователь сети Бачо Корчилава на своей странице в Facebook.

"Wi-fi в тбилисском такси. И пусть туристы из России, которых в Грузии много, пишут эту фразу", - написал он и опубликовал фото.

Пользователи сети положительно отнеслись к такому своеобразному "воспитанию" россиян.

Как сообщал "Апостроф", в метро Киева проучили мужчину, одетого в футболку с портретом советского диктатора Иосифа Сталина. Также в белорусском городе Гомель спустили колеса авто с российской регистрацией, которое хозяин оставил прямо у входа в супермаркет. А ранее пользователей интернета взбудоражила история семьи сторонников "русского мира", которые бежали из Днепра в Россию от "репрессий".


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