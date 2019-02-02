Кандидат на премию Дарвина: боевик ЛНР проиграл в битве с невидимым врагом

Боевик так называемой ЛНР рассмешил сеть тем, что словив белочку, ранил себя ножом под сердце.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ и блогер Анатолий "Штефан" Штирлиц в Facebook.

"Мама родная ... Вот до чего доводят плакаты с запугиванием укроДРГ и групп-снайперов под названием "Ведьмы". Владику, выпившему боярышника, пригрезились мнимые укрopы, которые его прямо под сердце ужалили ножом", - написал он, опубликовав фото "героя".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР. В частности, в оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.

Кроме того, на оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку. Девочка оказалась дочерью любовницы убийцы.