Культ войны: в сети показали фото "воспитания" детей в Крыму

В оккупированном Крыму военный аэродром под Новофедоровкой, неподалеку от Сак, посетила группа школьников.
Соответствующие фото опубликованы на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.
Как отмечается, детей в военную часть привел организация "Юнармия". Школьников фотографировали на фоне истребителя Су-30 СМ.
"Будем надеяться, что наше тесное сотрудничество с воинской частью, принесёт в будущем свои плоды, и мы воспитаем Великое поколение настоящих патриотов, защитников Отечества и просто замечательных и отзывчивых ребят", – пишут в отчете организаторы мероприятия.
"Культ войны и дети", – коротко прокомментировала фото блогер.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии "развеселых" праздников в оккупированном Россией Артеке (Крым). На кадрах можно увидеть детей, одетых в "косоворотки" и шаровары.