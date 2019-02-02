Культ войны: в сети показали фото "воспитания" детей в Крыму

В оккупированном Крыму военный аэродром под Новофедоровкой, неподалеку от Сак, посетила группа школьников.

Соответствующие фото опубликованы на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

Как отмечается, детей в военную часть привел организация "Юнармия". Школьников фотографировали на фоне истребителя Су-30 СМ.

"Будем надеяться, что наше тесное сотрудничество с воинской частью, принесёт в будущем свои плоды, и мы воспитаем Великое поколение настоящих патриотов, защитников Отечества и просто замечательных и отзывчивых ребят", – пишут в отчете организаторы мероприятия.

"Культ войны и дети", – коротко прокомментировала фото блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии "развеселых" праздников в оккупированном Россией Артеке (Крым). На кадрах можно увидеть детей, одетых в "косоворотки" и шаровары.