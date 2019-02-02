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Плохая примета: в сети высмеяли мечты Поклонской погулять по Крещатику

суббота, 02 февраля 2019, 15:16

Скандальная "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что собирается гулять по Киеву.

Об этом она сообщила российским СМИ.

"Я очень надеюсь, что мы будем, как и раньше, гулять по Крещатику, на Андреевском спуске, ходить в Киево-Печерскую лавру, а к нам будут приезжать люди из Украины и отдыхать на Чёрном море", – сказала Поклонская.

В сети с юмором отреагировали на такие заявления и напомнили экс-прокурору Крыма о других подобных заявлениях и их последствиях.

"Только не говорите Няш-Мяше, что до сих пор все желающие "дойти до Киева" доходили до него только с грунтовыми водами", – пишет блогер Vitauskas.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-руководитель так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутат российской Госдумы Наталья Поклонская выдала новое абсурдное заявление, назвав Украину окраиной России.

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