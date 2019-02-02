Плохая примета: в сети высмеяли мечты Поклонской погулять по Крещатику

Скандальная "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что собирается гулять по Киеву.

Об этом она сообщила российским СМИ.

"Я очень надеюсь, что мы будем, как и раньше, гулять по Крещатику, на Андреевском спуске, ходить в Киево-Печерскую лавру, а к нам будут приезжать люди из Украины и отдыхать на Чёрном море", – сказала Поклонская.

В сети с юмором отреагировали на такие заявления и напомнили экс-прокурору Крыма о других подобных заявлениях и их последствиях.

"Только не говорите Няш-Мяше, что до сих пор все желающие "дойти до Киева" доходили до него только с грунтовыми водами", – пишет блогер Vitauskas.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-руководитель так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутат российской Госдумы Наталья Поклонская выдала новое абсурдное заявление, назвав Украину окраиной России.