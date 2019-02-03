Глава ПЦУ подробно пояснил, откуда берутся деньги на церкви и "зарплаты" священникам

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объяснил, за какие деньги содержатся церкви в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Священнослужитель живет за счет содержания прихода, за счет тех прихожан, посещающих богослужения, жертвуют на храм, покупают свечи, заказывают требы. Это, возможно, в Киеве более богатые приходы, которые могут содержать достойно священнослужителя. А если мы поедем в любой район, даже Киевской области, то увидим, что священник практически выживает. Он не имеет возможности даже выжить за счет своего прихода. Он ведет какое-то хозяйство, он занимается какой-то даже определенной деятельностью для того, чтобы обеспечить свою семью. Есть такие священники, которые имеют даже по пять приходов, по пять сел, где есть храмы. За это время построено очень много храмов. Практически почти в каждом селе", - поясняет он.

Предстоятель уточнил, что священнослужитель не является госслужащим.

"Мы не являемся госслужащими в отличие от, например, системы, которая действует в Элладской православной церкви. В Греции. Это такой уникальный пример того, что церковь и государство едины, не делимы. А, согласно Конституции Украины, церковь и государство разобщены между собой. А особенно, даже если вспомнить церковь Киевского патриархата, то она никогда не получала поддержки от государства. Государство поддерживало к тому времени только церковь Московского патриархата. А мы научились практически выживать все это время", - добавил он.

Епифаний рассказал и то,за счет чего формируется бюджет любого храма.

"И мы формируем наш бюджет за счет пожертвований наших прихожан. Потому что сейчас сложная ситуация для каждого храма и для каждого монастыря. Например, даже оплатить коммунальные услуги. Возникают определенные вопросы. И мне даже сейчас как предстоятелю церкви ... Мы находимся в стенах Киевской православной богословской академии. Мы воспитываем в стационаре около 200 студентов, обучающихся совершенно бесплатно. И мне нужно найти даже на содержание академии большую сумму денег. Мы находим добрых людей, благотворителей из Украины, за границей, для того, чтобы удержать Киевскую православную богословскую академию, воспитывать будущих пасторов церкви Христовой. Я всегда стоял на позиции, хотя меня иногда даже критикуют, почему вы в течение 10 лет своего ректорства не вводите плату для студентов?" – говорит он.

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