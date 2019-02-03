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Нужен кто-то крайний: в Украине объяснили, как бремя СССР убивает страну

воскресенье, 03 февраля 2019, 15:01

Наследие советской идеологии до сих пор мешает украинцам построить либеральную демократию и экономику.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Он пояснил, что Украина столкнулась с такими же проблемами, как и странах-членах ЕС Восточной Европы.

"Запрос действительно может быть, и он есть, особенно в тех странах, которые имеют колониальный синдром или чувствуют себя ниже по рангу в составе крупного объединения. Венгрия и Польша пытаются найти свое место и показать, что они - мощные нации с богатой историей. Они доказывают, что с ними нужно считаться, хотя, возможно, экономически они слабее, чем другие страны. Это характерно и для Украины", - отметил он.

Петренко пояснил, что несмотря на то, что многие политические силы Украины ассоциируют себя с демократическим лагерем, сложная социально-экономическая ситуация влияет на людей.

"Им надо простое определение того, кто во всем этом виноват. Украинцы долго испытывали бремя идеологии СССР. С обретением независимости появился плюрализм, но ощущение реальной демократии и влияния на политические процессы не пришло. Общество было удалено от процесса принятия решений, поэтому у него не было понимания, что демократия дает определенный инструментарий для контроля за политиками", - рассказал он.

По мнению эксперта, люди не привыкли контролировать их, требовать одинаковых для всех правил игры, которые будут давать возможность нормально работать, создавать бизнес и получать достойную заработную плату.

"Многие общественные организации занимаются контролем власти, но нужно достаточно продолжительный срок, чтобы получить критическую массу граждан, осознающих: да, демократия не лучшее, что может быть, но это то, что реально работает, и может давать результаты для улучшения жизни", - заключил Петренко.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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