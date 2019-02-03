Украинцы жалуются на дикий холод и снег в поездах: фото и пояснение от "Укрзализныци"

Украинцы массово жалуются на холод в поездах "Укрзализныци" - температура в вагонах не поднимается выше 15 градусов тепла.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

По словам Алены Жигир, которая ехала в поезде №140 "Днепр – Лисичанск", холодно было почти до самого Харькова, где ей нужно было выходить.

"Фактически в вагоне температура 11 градусов. Позвала проводника. Они стали жаловаться, что уголь у них плохой. Но уже при посадке в поезд на станции отправления вагон должен быть теплым. За полчаса до Харькова резко начали топить, и температура поднялась до 15 градусов. В результате у меня поднялась температура", – рассказала женщина.

В "Укрзализныце" сообщили, что во всем виноват тот, кто выдавал уголь.

"Нарушение температурного режима в поезде №140 23 января случилось из-за ослабления контроля руководителя производственного подразделения вагонного депо филиала Днепр "Пассажирская компания" при подготовке состава к рейсу. Виновные понесли дисциплинарное наказание", – говорится в официальном ответе УЗ.

Отмечается, что подобные нарушения допускаются и при подготовке поездов по другим направлениям. Так, Ростислав Бехеш показал, как ехал в поезде "Киев – Кошице" 27 января. В тамбуре вагона было настолько холодно, что стены и пол покрылись толстым слоем снега.

"Это ужас. Мягкий вагон, который "Укрзализныця" отправляет за границу. Такое впечатление, что в таких вагонах отправляют в гетто", – написал пассажир.

Замглавы Свободного профсоюза железнодорожников Валерий Петровский считает, что главная проблема холодных вагонов – плохой уголь. По его словам, проводникам сейчас вместо настоящего топлива выдают пыль от него.

"То, что дают, это не уголь, это пыль, отходы во время добычи угля. Хороший уголь они продают, а проводникам достается черти что", – объяснил он.

По его словам, это топливо очень быстро сгорает и превращается в шлак, который дымит.

"Проводнику приходится работать кочегаром. Он крючками вытаскивает эти остатки весь рейс", – рассказывает Петровский.

Его коллега, руководитель Свободного профсоюза железнодорожников и начальник поезда Александр Абросимов говорит, что еще в начале отопительного сезона им выдавали относительно нормальный уголь.

"Он был камешками, правда, быстро горел. А потом мы стали получать уголь, из которого можно снежки лепить. Плохо горит, от него мало тепла и он быстро сгорает", – делится с нами Абросимов.

К тому же никто не указывает, какой марки выдал топливо. "Я даже по весу не знаю, сколько дали, потому что ведра не промаркированы", – добавляет начальник поезда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали позорный поезд, который "Укрзализныця" запустила в Словакию.