В Киеве проходит интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн трансляция

В воскресенье, 3 февраля, в Софии Киевской проходит интронизация предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания.

Видео-трансляция церемонии ведется на Youtube канале "Радио Свобода".

Церемония официального возглавления Епифанием ПЦУ проходит в день 40-летия владыки.

Как ранее сообщали в СМИ, духовенство специально изучало чин интронизации по константинопольским образцам, сравнивали с практикой российской и других поместных церквей. Протоиерей Александр Трофимлюк признал, что готовились к церемонии несколько недель. Чин фактически выписывали по-новому, потому что даже Филарета возводили на трон в 1995 году по российскому чину.

"В греческой традиции вообще интронизация происходит за богослужением. Но надо понимать, что трон митрополита у них находится внутри храма. В нашей традиции трон находится в алтаре, поэтому вне богослужения этого не следовало бы делать. Поэтому мы все-таки приняли практику, что интронизация будет происходить во время божественной литургии, но, собственно, это будет только трехразовое восхождение митрополита на его престол, на его трон в алтаре, и в конце литургии вручение жезла. Чин будет простой, но в простоте величие", – объяснил священник.

Церемонию выписывали с учетом того, что происходить она будет в старинной Софии. Пол, чтобы не испортить, устелили коврами, а для того, чтобы удержать оптимальную для старинных фресок и мозаики температуру, в соборе заранее отключили отопление.

На церемонии присутствует президент Украины Петр Порошенко, делегации из Константинополя и Афона, священники из нескольких поместных церквей.

Как сообщал "Апостроф", ранее Рада приняла решение по механизму перехода в поместную церковь.