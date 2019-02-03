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В сети показали фото украинских героев, погибших на Донбассе в январе

воскресенье, 03 февраля 2019, 14:05

В январе 2019 года на Донбассе в зоне проведения ООС погибли трое украинских военных.

Фото бойцов опубликовали волонтеры "Повернись живим" в Facebook.

Николаю Голубеву было всего 20 лет. Он родом из Хмельницкой области, на службу пришел летом 2017 года. Николай был старшим солдатом 10-й ОГШБр. Он погиб 1 января во время обстрела вражеского БМП-1 вблизи населенного пункта Новотошковское на Луганщине. У парня остались родители и младший брат.

Николаю Семенюку было 45 лет. Боец с позывным Саид воевал с 2014-го и прошел горячие точки на Донбассе: участвовал в боях вблизи Старогнатовка и Авдеевской промзоны. В 2016 году Саид подписал контракт с ВСУ, был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором в 72-й ОМБр.

Он погиб 14 января в результате вражеского обстрела из крупнокалиберного пулемета вблизи поселка Гладосово. Дома на Николая ждали родители, жена и двое сыновей.

25 января вражеская ракета ПЗРК попала в грузовик, в котором ехали бойцы 54-й ОМБр. Это произошло у села Екатериновка Луганской области.

В результате погиб 53-летний прапорщик, стрелок 25-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ "Киевская Русь" Виталий Губенко. Он подписал контракт два года назад. Собратья называли его батюшка, ведь в свое время он закончил семинарию и, кроме прямых обязанностей военного, неофициально был капелланом.

Виталия похоронили во дворе церкви в родном селе на Киевщине. В последний путь его провожали родители и сестра.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали россиянина, воюющего за Украину на Донбассе.

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