Во власти туманов: появился прогноз погоды на начало недели в Украине и Киеве

В понедельник, 4 февраля, в Украине без существенных осадков. На большей части территории страны туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +4 -1 мороза, в восточных областях до -3 градусов. Днем +2 +7, в южной части до +8 +12 градусов.

4 февраля в Киеве без существенных осадков, туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью +1 +3, днем +3 +5 тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики порадовали украинцев погодой на ближайшие дни.