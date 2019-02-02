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​Тепло и туманно: синоптики порадовали украинцев погодой на ближайшие дни

суббота, 02 февраля 2019, 16:59

В ближайшие два дня в Украине будет теплая погода без осадков. Местами температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3 февраля, осадков на территории Украины не предвидеться. По всей территории страны будет преобладать облачность. Местами обещают туманы, ветер ожидается юго-восточный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается плюсовая от 0 до 4. Легкий мороз прогнозируют лишь в Луганской области: от 1 мороза до 1 тепла. Днем столбики термометров покажут в большинстве регионов 3−8° тепла, а на Закарпатье, в Крыму и в южных областях - до 13 тепла.

В Киеве погода будет облачной, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 2 тепла, днем ожидается 3−5 выше нуля.

4 февраля также без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 1-4 градусов тепла ночью и +4+9 тепла днем. В южных регионах и Крыму до 11 тепла. В восточных областях холоднее: ожидается -1 -3 ночью и до 4 градусов тепла днем.

В столице 4 февраля сухо. Температура воздуха +1 +3 ночью и +4 +6 днем.

Как сообщал "Апостроф", в выходные, 2 и 3 февраля, в Украине сохранится теплая погода, осадков на большей части территории страны не предвидится.

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