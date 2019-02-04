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В Киеве закрыли более 100 школ: названа причина

понедельник, 04 февраля 2019, 19:07

В Киеве 106 школ закрыли из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом заявил заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба ведомства.

"Обучение приостановлено в 106 учреждениях общего среднего образования (2841 класс), из них полностью – 89 УОСО, частично – 17 УОСО", - сказал Поворозник.

В частности образовательный процесс приостановлен: в 2 школах (частично) Голосеевского района, 29 школах Дарницкого района (28 полностью, 1 частично), 25 школах Деснянского района (полностью), 11 школах Оболонского района (10 полностью, 1 частично).

А также в 4 школах Печерского района (3 полностью, 1 частично), 2 школах Подольского района (частично), 19 школах Святошинского района (13 полностью, 6 частично), 11 школах Соломенского района (8 полностью, 3 частично), 3 школах Шевченковского района (2 полностью, 1 частично).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине.

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