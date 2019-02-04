В Мариуполе нашли пропавшую в конце января девочку

В субботу, 2 февраля, в Мариуполе нашли 17-летнюю девушку, которая пропала без вести 31 января.

Об этом сообщают УНН.

"Местные жители увидели сообщение, что разыскивается девушка, позвонили в полицию, полицейские нашли девочку. По ее словам, она просто гуляла все эти дни", - говорится в сообщении.

Сама пропавшая рассказала правоохранителям, что поссорилась с тетей, с которой живет, поэтому ушла из дома. Все эти дни она гуляла, так как не хотела возвращаться домой.

В полиции отметили, что на тетю составили протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а девочку с ее согласия поместили в детский центр "Добрый самарянин" в Мариуполе Донецкой области.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.