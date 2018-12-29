В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного: фото

В Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Влад Антонов.

Татьяна Романенко, 1987 года рождения, пропала 22 декабря. Она вышла из помещения "Офисбуда" около 16:30.

"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г. р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. На месте работают СОГ и эксперты. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей. Не будем комментировать произошедшее СМИ, тайна следствия", – пишет Антонов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров Сафию Аскарову. Тело девушки нашли на пустыре возле здания местной прокуратуры. На теле убитой было обнаружено около 30 колото-резаных ранений на шее и туловище.