В сети показали прайс на вывоз российского "груза 200" с Донбасса

В сети опубликовали примерные расценки на вывоз тела погибшего российского наемника с территории оккупированного Донбасса.

Копию "прайс-листа" опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

"Прайс на вывоз "груза 200" из Новоазовска в Архангельск", - сказано в сообщении.

Согласно документу "Союза добровольцев Донбасса", датированного 2016 годом, для оформления и транспортировки тела одного из боевиков, требовалось 66 тыс. рублей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе.