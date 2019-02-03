В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе

В пятницу, 1 февраля, в ходе боевых действий на Донбассе был ликвидирован очередной боевик, Дмитрий Басков по кличке "Сказка".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как пишут в социальных сетях источники сепаратистов, боевик был ликвидирован снайпером.

Дмитрий Басков родился 13 мая 1991 года в Светлодарске, Бахмутского района, Донецкой области. Служил в так называемом 9 ОШМП (О) 1 АК ДНР.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик так называемой ДНР, уроженец Горловки (Донецкая обл.), был приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.