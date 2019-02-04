В США намекнули на бесполезность "Джавелинов" против армии Путина

Предоставленные украинской армии противотанковые комплексы "Джавелин" вряд ли внесут перелом в войну на Донбассе.

Об этом заявил старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский, передает Радио Свобода.

Он отметил, что "Джавелины" не способны стать переломным моментом в случае большого военного конфликта с Россией.

"Несомненно, украинские военные улучшили свои возможности и технику. Не только за счет "Джавелинов", но и в результате учений, в результате реформ, которые проводились в течение последних четырех лет", - заявил эксперт.

Чаусовский указал на то, что при этом и Россия за это время провела и военную модернизацию и реформы.

"Я не думаю, что "Джавелины" могут что-то изменить в глобальном плане в этом конфликте, который, как и раньше, может быть таким, как мы прогнозировали 4 года ранее", - пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.