​Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать очередное потепление

С 10-го февраля в Украину придет очередная волна потепления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В ближайшие дни в Украине незначительно похолодает. Температура воздуха понизится до 0, местами до -3 градусов мороза.

"Вообще, похолодание больше коснется ночного времени суток - ожидается -1-4 градуса. Во второй половине недели на Востоке вероятно в ночные часы до -6 -11 градусов. То есть, похолодание преимущественно подсушит окружающую среду и усилит гололед", - написала синоптик.

5 февраля, по ее словам, снова местами туманы, морось. 6 февраля на Севере и Западе Украины выпадет мокрый снег.

В Киеве 5 февраля - без существенных осадков, ночью 0-2 градуса мороза, днем 0 + 2 градуса. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

По словам метеоролога, похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.

Как сообщал "Апостроф", погода в феврале готовит украинцам температурные "качели": после потепления первое резкое похолодание начнется 5 числа.