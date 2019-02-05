Топ-кандидатов в президенты сделали героями ярких фотожаб

Кандидаты в президенты в Украине стали героями ироничных фотожаб.

Их автором является Богдан Процишин.

Так, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко изображен в роли агента 007, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в виде супермена с всем известным одеялом на плечах, бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз в роли сказочного Морозко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились яркие фотожабы с известными политиками. Так, в "Вечера на хуторе близ Диканьки" вставили Юлию Тимошенко в роли Солохи, а Черт получился подозрительно похож на президента России Владимира Путина. Виталий Кличко и Петр Порошенко поучаствовали в "Иронии судьбы или с легким паром". Олег Ляшко предстал в обличии Гринча, похитителя Рождества.