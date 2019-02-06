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В сети набросились на украинку, родившую 14 детей: ее дочь поставила всех на место

среда, 06 февраля 2019, 09:26
Фото: соцсети

В Днепре разгорелся скандал с участием многодетной матери, которая родила 14-го ребенка.

Об этом сообщают местные СМИ.

Узнав об очередном пополнении в семье, пользователи соцсетей стали бурно обсуждать тему. Так, жители Днепра по-разному отреагировали на такое событие: одни искренне поздравили мать-героиню, но были и такие, кто негативно высказывались в сторону женщины и ее семьи, рассуждая "зачем нужно так много детей" и "нарожают, а потом просят помощи". Некоторые откровенно оскорбляли многодетную мать.

"Прежде чем писать какие либо гадости, лучше разузнайте об этой семье. Говорите, что эта семья за счет ваших налогов живет? А ничего, что отец этого семейства создал с ноля свой небольшой и доходный бизнес, и честно платит налоги, и содержит семью, в то время, как большинство из вас неофициально работает на своих работах и не платит налогов. В этой семье все вкусно питаются, и имеют хорошую и новую одежду, каждый сезон! В этой семье старшие дети имеют хорошие работы и зарплаты! Вы боитесь, что вы потом будете содержать этих детей, в случае если родители их не успеют поставить на ноги? А я вам отвечу: Старшие не дадут в обиду своих малышей - братьев и сестер! Знаете, почему я с такой уверенностью это пишу? Потому что я выросла в этой семье. И я горжусь, что я старшая в этой семье, и я в обиду свою семью и своих младших не дам!!!" – ответила всем пользователям самая старшая из детей в семье, 26-летняя Евгения Майгун на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре разразился скандал из-за мошенников-попрошаек.

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