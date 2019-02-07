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Еще не упал: в сети подметили интересные нюансы с мостом Путина в Крым

четверг, 07 февраля 2019, 01:22
Фото: RoksolanaToday&Крым\Twitter

У моста Путина в аннексированном Россией Крыму может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter, публикуя соответствующее видео.

"Мост. Еще не упал. Технологии! О как! А чего ж/д дорога так высоко? Чтобы поезд на авто рухнул, если что?" – говорится в подписи к видео.

"Мост так хорошо и надежно стоит, что по нему даже грузовики пускать нельзя. Мост такой надежный, что жд часть все никак не закончат. Что же кремлевская мафия знает, о чем грязь Москвы не догадывается?" – вторят блогеру пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны страшные подробности новой катастрофы в Крыму.

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