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​Хлопці, я теж хочу: карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине

четверг, 07 февраля 2019, 17:11

Известный карикатурист Сергей Елкин нарисовал едкую карикатуру о вмешательстве Кремля в выборы президента Украины.

Соответствующую картинку художник опубликовал на своей странице в Facebook.

На картинке изображен российский лидер Владимир Путин, который якобы говорит: "Хлопці! Я теж хочу до вас на вибори!".

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о запрете участия гражданам России наблюдателями на выборах в Украине. Закон №9524 поддержали 232 депутата.

Поэтому официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане страны, которую Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом. А также граждане, участие в процессе наблюдения которых инициировала Россия.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин карикатурой высмеял намерения главы РФ Владимира Путина объединить Россию и Беларусь. Также известный карикатурист сделал рисунок о нападении России на украинские корабли. А ранее в сети появилась жесткая карикатура на президента РФ Владимира Путина, который якобы повесился на Керченском мосту.

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