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Лето среди зимы: в сети показали завораживающий февральский пейзаж в Крыму

четверг, 07 февраля 2019, 20:30

В сети опубликовали яркие фотографии зимнего оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником "Диктатор Фанки" на своей странице в Twitter.

В интернете разместили снимки пейзажа в поселке городского типа Орджоникидзе.

"Немного Орджо вам в ленту. Февраль 2019", - написал блогер.

На фото видно, что в Крым уже пришла весна - погода солнечная и ясная, а также виднеется зеленая трава.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали снимок пейзажа заснеженного аннексированного Крыма. Фото сделано с высоты на зимний Крым, где видны горы и деревья в снегу. Также в социальной сети опубликовали фото пустого железнодорожного вокзала в городе Симферополь. Кроме этого в интернете разместили фото "бархатного сезона" в Крыму. Судя по снимкам, отдыхающих на пляжах, которых было не слишком много и в разгар сезона, к ему завершению практически не осталось.

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