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В сети показали видео с украинской трассы смерти

четверг, 07 февраля 2019, 11:34

Трасса национального значения между Кропивницким и Николаевом после оттепели стала почти непроездной - водители все чаще разворачиваются и едут назад.

Об этом сообщает ТСН.

Из 180 километров трассы половина разрушена до основания, и в таком состоянии дорога последние пять лет. Местные не раз перекрывали дорогу, требуя ее ремонта. Не дождавшись реакции от властей, в декабре засыпать ямы начали перевозчики, однако после оттепели весь гравий вымыло, и теперь на трассу не выезжают даже водители со стажем, потому что говорят, что вода маскирует метровые воронки в дороге.

"Смерть машинам", - характеризуют состояние трассы водители.

По просьбе журналистов состояние дороги снял один из водителей, который по семейным обстоятельствам вынужден постоянно ездить по адской дороге. Он выехал из Николаева утром, а на Кировоградщине внедорожник был только после обеда – полторы сотни километров он ехал шесть часов.

"Сплошной ужас. Доехал и хорошо!" - комментирует водитель поездку. Снятая регистратором трасса национального значения Н-14 выглядит действительно жутко. Несколько совершенно размытых участков пришлось объезжать по полям.

"Я этой дорогой пользуюсь 15 лет постоянно. Я не припомню, чтобы она в таком состоянии была. В целом километров без перерыва 40 – без дороги", - говорит Сергей Жолонко.

В 2019 году планируется заменить только треть из этих аварийных 40 км. "Село Возсиятское, село Водяное – Лорино полностью эти участки дороги. И участок дороги между этими деревнями – 13 км 800 метров", - пояснил заместитель начальника службы автомобильных дорог Николаевщины Михаил Ганич.

Работы обещают начать в конце марта, будут ремонтировать не все 180 километров, а лишь 45,5. На Кировоградщине заменят покрытие на трех участках, еще один ждет реконструкция, а вот на Николаевщине построят упомянутую новую бетонную дорогу.

Другие участки, как говорят в автодоре, отремонтируют в следующих годах, а в целом на ремонт заложили миллиард гривен, то есть 22 миллиона за километр. "Эти средства должны быть освоены в текущем году, и эта дорога в первую очередь войдет в перечни объектов строительства – вообще стыдно за ту дорогу, потому что там машины в ней прячутся иногда, поэтому это точно в первую очередь", - отметил советник заместителя министра инфраструктуры Вадим Олейник.

Но водители шутят, что обещанного три года ждут – именно столько времени им обещают привести дорогу в порядок. В 2018 году государство даже выделило на ремонт 300 тысяч гривен, но поскольку потратить их местные дорожники не успели, деньги забрали обратно.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские водители устроили массовый флешмоб в сети из-за состояния дорог.

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