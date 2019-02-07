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Явный признак: ученые обнародовали устрашающий факт про 2018 год

четверг, 07 февраля 2019, 21:00

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2018 год занял четвертое место в списке самых жарких в истории.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Эксперты ВМО заявляют, что такой показатель в 2018 году является явным признаком долгосрочного изменения климата. В прошлом году температура была на 1 градус Цельсия выше средних показателей доиндустриальной эпохи. Однако метеорологи отмечают, что ранжирование отдельных лет не так важно, как долгосрочная температурная тенденция.

"В четверке самых жарких первое место занимает 2016 год. По данным ВМО, тогда температура достигла среднемирового показателя на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. Эксперты отмечают, что на потепление в атмосфере повлиял мощный феномен Эль-Ниньо, вызывающий повышение температуры моря в тропической зоне Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ВМО, в изменении климата задействованы и другие факторы, помимо температуры. Официальный представитель организации Клэр Нуллис напоминает, что важную роль играют и экстремальные погодные явления.

"Разумеется, продолжая работу в 2019 году, мы видим новые экстремальные погодные явления… в разных частях света, в том числе опасные экстремальные холода в Северной Америке, рекордную жару и лесные пожары в Австралии, высокие температуры и дожди в некоторых регионах Южной Америки", - подчеркнула она.

Также Нуллис заявила, что в то время как Австралия переживала самый жаркий январь в своей истории, на восток США обрушились невиданные холода. По ее словам, сильные морозы не опровергают тот факт, что в мире происходит изменение климата.

"Мы имеем дело не только с изменением климата. Есть еще и повседневная погода. В южном полушарии сейчас лето, так что мы ожидаем высоких температур. В северном полушарии зима - там мы ждем низких температур. Но сейчас в южном полушарии экстремальная жара. Побито много рекордов", - поясняет она.

Как сообщал "Апостроф", вследствие изменения климата к 2100 году почти 600 населенных пунктов в Украине могут быть полностью или частично затоплены, среди них Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск и Керчь.

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