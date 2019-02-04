В Украине сотни городов уйдут под воду: названа критическая дата

К 2100 г. почти 600 населенных пунктов в Украине могут быть полностью или частично затоплены, среди них Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск и Керчь.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Софья Садогурская из гражданской организации "Экодействие".

Согласно проведенным исследованиям о влиянии поднятия уровня Мирового океана вследствие изменения климата было проведено моделирование возможных последствий.

Как отмечается, при сохранении современных темпов роста выбросов парниковых газов и повышении температуры на четыре градуса по Цельсию глобальное потепление может вызвать поднятие уровня Черного и Азовского морей до 82 см, а за счет штормов и нагонных явлений — еще выше.

По словам Садогурской, кроме населенных пунктов, в прогнозируемой зоне затопления могут оказаться 626 экологически опасных объектов, в частности, 13 мусорных свалок, 36 очистительных сооружений и 445 промышленных площадок.

"Например, под угрозой оказались такие крупные промышленные объекты, как меткомбинат "Азовсталь" в Мариуполе и пруды-отстойники крымского завода "Крымский титан", который в прошлом году уже стал причиной экологической катастрофы вблизи Армянска. Согласно результатам исследования, из-за повышения уровня моря могут быть частично или полностью затоплены 98 объектов природно-заповедного фонда, объекты историко-культурного наследия (среди них "Херсонес Таврический", внесенный в наследие ЮНЕСКО), 200 тыс. га сельскохозяйственных земель, 10 тыс. га производственных территорий, а также почти две тысячи зданий коммерческого и производственного назначения", – отмечает эксперт.

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