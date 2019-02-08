Гиви ликвидировали украинские спецслужбы: стали известны сенсационные детали

Один из главарей боевиков ДНР Михаил Толстых, известный как "Гиви", был ликвидирован украинскими спецслужбами.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Два года назад 8 февраля 2017-го в результате сложной операции украинских спецслужб в Донецке был уничтожен один из главарей наемников ДНР, раскрученный российской пропагандой - Михаил Толстых, позывной "Гиви", командир батальона "Сомали". "Гиви" взорвали миной прямо в его служебном кабинете на тщательно охраняемой территории его батальона", - написал он.

По словам журналиста, за четыре дня до этого 4 февраля 2017-го украинские спецслужбы взорвали в Луганске Олега Анащенко с позывным "Спец".

"Анащенко не рекламировал себя, не привлекал к себе внимание, но по своему значению был фигурой более значимой, чем "Гиви". Он был заместителем командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, принял активное участие в боях за Дебальцево в 2015-м, командовал сводной боевой группой, которая смогла с большими потерями просочиться в город. Анащенко взорвали в машине, когда он утром вышел из дома", - рассказал Бутусов.

Он подчеркнул, что взрывы командиров ДНР и ЛНР стали ответом на эскалацию боевых действий под Авдеевкой.

"Успешные ликвидации командиров наемников - это хороший пример как можно наносить удары по центрам управления противника в ходе боевых действий. Благодарность всем причастным", - заключил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали пополнение "бригады 200" у боевиков на Донбассе.