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В сети показали пополнение "бригады 200" у боевиков на Донбассе: фото

пятница, 08 февраля 2019, 00:22

На Донбассе погиб боевик ДНР Сергей Ляхов.

Об этом в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"07.01.19 пополнилась очередным бойцом. Ляхов Сергей с Волновахского района", - написал он.

По информации центра "Миротворец", Ляхов скончался во время операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.

Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

Также на Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР. В частности, в оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.

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