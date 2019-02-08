Православные паспорта: в сети высмеяли идею оккупантов Крыма сделать фейс-контроль в "Херсонесе"

Сеть насмешило предложения оккупационных властей Крыма организовать специальные условия пропуска на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Оккупационные власти в аннексированном Крыму предложили ввести фейс-контроль на входе в заповедник, чтобы туда не смогли проникнуть "зайцы". Однако, как администрация "Херсонеса" будет отличать верующих от неверующих, непонятно.

"Крым. Оккупанты продолжают опускать жителей Севастополя. Сначала для входа в храм на территории Херсонеса решили выпустить ограниченное количество "православных паспортов", а теперь будет и религиозный фейс-контроль, но пока не ясно, как он будет работать", - написал блогер.

В сети пользователи посмеялись над идеей оккупантов и прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", так называемые власти Крыма попросили крымчан "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрическим паспортами.