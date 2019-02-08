Смерть Юрского: актер активно выступал против агрессии РФ в Украине

Утром 8 февраля в Москве умер Сергей Юрский - популярный советский и российский актер театра и кино, сыгравший дядю Митю в фильме "Любовь и голуби".

О смерти артиста со ссылкой на источник в Театре имени Моссовета, пишут российские СМИ.

Юрскому было 83 года. О причинах смерти ничего не говорится.

В первую очередь он известен ролями в фильмах "Любовь и голуби" (дядя Митя), "Республика ШКИД" (директор школы Викниксор), "Золотой теленок" (Остап Бендер), "Место встречи изменить нельзя" (Груздев) и других популярных кинокартинах.

В начале вооруженной агрессии России против Украины Юрский заявил, что политика Москвы по Украине - это "ужасное проявление национального бескультурья". По его словам, заявления об "исконно русской земле Крыма" — примерно то же самое, что претензии жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим стран в прошлом.

Призывал российскую оппозицию объединиться, чтобы "спасти России от возврата к сталинизму, от национализма и старческого имперского синдрома, от репрессий во внутренней политике, от тотального воровства и попрания права".

Как сообщал "Апостроф", 1 февраля в России на 82-м году умер диктор и телеведущий Центрального телевидения СССР Евгений Суслов.