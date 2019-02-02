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В России умер известный советский диктор

суббота, 02 февраля 2019, 10:45
Фото: Алла Данько\Facebook

В пятницу, 1 февраля, в России на 82-м году умер диктор и телеведущий Центрального телевидения СССР Евгений Суслов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его коллега Алла Данько.

Уточняется, что Суслов более 30 лет проработал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, был диктором программы "Время", ведущим "Голубых огоньков" и концертов, комментировал военные парады и праздничные демонстрации в Советском Союзе.

В свое время Евгений Суслов прошел конкурсный отбор в отдел дикторов Центрального телевидения в 1962 году. Он вел программу "Время", "Голубой огонек" и комментировал парады на Красной площади. Суслов проработал на телевидении более 30 лет, в 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Как сообщал "Апостроф", в России умер автор книги о "бандеризации Украины".

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