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​Сбили сразу два авто: под Львовом случилось жуткое смертельное ДТП

суббота, 09 февраля 2019, 12:29

В Червонограде Львовской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 33-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба региона.

Полицейские установили, что 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran сбил пешехода, 33-летнего жителя Сосновки.

После этого на сбитого мужчину наехал ВАЗ-2107, которым управлял 22-летний житель одного из сел района. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал "Апостроф", на Радужном массиве в столице молодой человек, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля.

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