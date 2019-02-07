​В Киеве случилось серьезное ДТП с пострадавшим на переходе: жуткие фото

На Радужном массиве в столице молодой человек, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"ДТП с пострадавшими в Киеве на Радужном массиве: сбит пешеход. На массиве за озером, молодой человек, перебегая дорогу в неположенном месте, угодил под колеса автомобиля. Водитель находится в шоковом состоянии и максимально пытается оказать первую помощь. Предварительно, у потерпевшего перелом таза", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Киев Оперативный", на момент аварии, в машине находился маленький ребенок, который, к счастью, не травмировался. Мужчину-пешехода в тяжелом состоянии и без сознания забрала скорая.

Как сообщал "Апостроф", днями в Белой Церкви (Киевская область) автомобиль сбил двух студентов-пешеходов насмерть.

Ранее на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. Также 28 декабря на трассе Киев-Запорожье произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека. А 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.