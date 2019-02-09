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В СБУ рассказали о новой наглой провокации спецслужб России

суббота, 09 февраля 2019, 15:09

Российские спецслужбы пытались завербовать украинца для поджога храма УПЦ МП.

Об этом сообщает в субботу, 9 февраля, пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за две тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что за поджог храма украинцу предлагали две тысячи долларов США.

"При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - рассказали в СБУ.

Там отметили, что Службой безопасности уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления, однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России заговорили о новогодней военной провокации Киева.

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